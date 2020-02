Tesla, lancia offerta azionaria per 2 miliardi dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del valore di, con l'obiettivo di rafforzare la situazione patrimoniale ed il bilancio dell'azienda americana, leader nelle auto elettriche sportive. Anche, fondatore e numero uno di Tesla,le nuove azioni, per un valore diUna contraddizione rispetto a quanto affermato da Musk, in occasione della conference call con gli analisti per la presentazione dei conti. In quell'occasione, il titolare di Tesla avevache le elevate quotazioni raggiunte potessero portare ade collocamento azionario.Il titoloalla notizia aveva reagito piuttosto in Borsa, arrivando adel mercato, anche se in ultimo ha, sui rumors di mercato che parlavano di unE cosìdrell'azienda e del suo azionista di riferimento, che è già finita. L'Authority di vigilanza del mercato americano, infatti, ha avviato un'indagine nel dicembre scorso, imputando lai societarie e del suoi azionista Elon Musk. Da ricordare che il CEO di tesla, nel 2019, aveva già avuto problemi con la SEC per la questione dei tweet sulla vendita della società.