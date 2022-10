Tesla in difficoltà a Wall Street su dato consegne

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Tesla Motors che mostra una discesa del 7,85% dopo aver annunciato consegne record nel terzo trimestre, ma non ha centrato le stime degli analisti.Tesla ha anche segnalato che i problemi alla supply chain continuano a pesare sulle operazioni. "Poiché i nostri volumi di produzione continuano a crescere, sta diventando sempre più difficile garantire la capacità di trasporto dei veicoli e a un costo ragionevole durante queste settimane di punta della logistica", si legge nella nota sulla consegne.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda attiva nel settore automotive rispetto all'S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 239,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 252,4. Il peggioramento di Tesla Motors è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 234.