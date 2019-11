Tesla, primo furgone elettrico con vetro antiproiettile: ma alla presentazione Musk lo frantuma

Ultimo aggiornamento: 19:32

Debutto con gaffe per il futuristico pickup elettrico e antiproiettile di Tesla: Elon Musk, durante la presentazione della sua ultima creatura chiamata CyberTruck, nel tentativo di dimostrare le caratteristiche e la resistenza del modello ha lanciato una palla di metallo contro un finestrino che però finisce in pezzi, pur non attraversandolo.«Forse ho tirato un pO' troppo forte», ha esclamato Musk visibilmente imbarazzato. Ma non è andato bene neanche ilsecondo tentativo, questa volta per mano del designer della nuova Tesla Franz Von Holzhausen. Anche in questo caso il vetro di un altro finestrino finisce in frantumi. Il pickup, il cui prezzo di partenza è di 39 mila dollari, ha una forma trapezoidale e sembra uscito dal film Blade Runner, con una struttura che Musk ha definito 'esoscheletrò.Dopo la presentazione le azioni della Tesla hanno subito un calo on Borsa di oltre il 5%.