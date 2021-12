Tesla, Elon Musk vende altre azioni per 906 milioni di dollari

Martedì 14 Dicembre 2021, 09:15







(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha venduto altre 934.091 azioni del produttore statunitense di veicoli elettrici per un valore di 906,5 milioni di dollari. È quanto emerge da documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Secondo i documenti, Musk ha anche esercitato stock option per acquistare 2,13 milioni di azioni di Tesla.



il fondatore della società californiana ha venduto quasi 13 miliardi di dollari di azioni dall'inizio di novembre, cioè da quando aveva chiesto agli utenti di Twitter se dovesse cedere il 10% della sua partecipazione.