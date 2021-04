26 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Tesla Motors, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti in attesa del bilancio che annuncerà dopo la chiusura del mercato.

Dal colosso di Elon Musk Tesla gli addetti ai lavori si aspettano utili rettificati di 0,74 dollari per azione rispetto a 0,25 dollari registrati nel primo trimestre del 2020. Quanto al fatturato gli analisti prevedono un giro d'affari di 10,5 miliardi contro i 6 miliardi precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.

Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'azienda attiva nel settore automotive suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 747,3 USD e supporto visto a quota 730,6. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 764.