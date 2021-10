Tesla corre a Wall Street dopo dati vendite veicoli in Cina

1 Minuto di Lettura

Martedì 12 Ottobre 2021, 16:45







(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Tesla Motors, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,61%.



La società di Elon Musk, che nei giorni scorsi ha annunciato che sposterà il suo quartier generale da Palo Alto, California, ad Austin, in Texas, ha diffuso i dati sulle vendite di veicoli in Cina. I dati sulle consegne hanno rilevato 56.006 veicoli a settembre, il 27% in più rispetto ad agosto.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda attiva nel settore automotive evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.



L'esame di breve periodo di Tesla Motors classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 811,1 USD e primo supporto individuato a 797,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 824,8.