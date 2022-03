Tesla chiede stock split ad assemblea per pagare dividendo in azioni

Lunedì 28 Marzo 2022, 13:30







(Teleborsa) - Tesla chiederà all'assemblea annuale degli azionisti "un aumento del numero di azioni ordinarie autorizzate al fine di consentire un frazionamento delle azioni ordinarie della società sotto forma di dividendo azionario". Il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, ma il dividendo azionario sarà subordinato all'approvazione finale del board", si legge in una comunicazione alla SEC.



L'azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ha attuato il suo ultimo stock split nell'agosto 2020. Le azioni della società fondata da Elon Musk sono più che raddoppiate da quando il frazionamento delle azioni per 5 a 1 è entrato in vigore il 31 agosto 2020.