Tesla brilla a Wall Street, mercato premia i conti

(Teleborsa) - Forte rialzo per Tesla Motors, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti con un guadagno del 10,01%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti sopra attese relativi all'ultimo trimestre del 2019. La storica casa di auto elettriche di Elon Musk ha superato le aspettative in termini di utili e ricavi, centrando le stime anche in termini di consegne.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda attiva nel settore automotive evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 649,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 623,6. L'equilibrata forza rialzista di Tesla Motors è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 674,9.