Tesla lancia l'assicurzione per auto: in California parte Tesla Insurance

Tesla lancia la sua assicurazione. Tesla Insurance è descritto dall'azienda guidata da Elon Musk come una «assicurazione con un prezzo competitivo pensato per fornire ai proprietari di una Tesla tassi fino al 20% più bassi e in alcuni casi anche del 30%». Musk aveva anticipato ad aprile il lancio di un'assicurazione per le quattroruote, che per ora è disponibile solo in California.Il sito del gruppo spiega che Tesla può offrire assicurazioni meno costose perché «comprende come nessuno i suoi veicoli, la tecnologia, la sicurezza e i costi di riparazione ed elimina le commissioni incassate dai gruppi assicurativi tradizionali». Tesla promette di fornire preventivi «nel giro di un minuto». L'acquisto di una polizza potrà essere effettuato collegandosi alla sezione apposita del sito della società direttamente e potrà essere disdetta in qualsiasi momento con la stessa modalità.«Tesla Insurance è in grado di sfruttare la tecnologia avanzata, la sicurezza e la manutenzione delle nostre auto per fornire un'assicurazione a un costo inferiore. Questo prezzo - spiega la nota ufficiale - riflette i vantaggi della sicurezza attiva di Tesla e le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di serie su tutti i nuovi veicoli Tesla».