(Teleborsa) - Tesla apre l'anno in Borsa nello stesso modo con cui lo aveva concluso: inOttima infatti la performance dell'azienda attiva nel settore automotive, che si attesta a 733,5 con un aumento del(dopo essere stata anche a +4,6%). A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 746,3 e successiva a 773,6. Supporto a 719.Le azione Tesla sono state spinte al rialzo dalle buone notizie sul fronte delle consegne. Sabato la società ha reso noto di averdi 481.261 veicoli, secondo i dati di Refinitiv, ma 450 unità in meno rispetto all'obiettivo del CEO Elon Musk.Il 2020 è statno comunque l'anno della consacrazione per Tesla: il, la società ha registratoe a dicembre è stata inclusa nell'indice