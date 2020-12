© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il secondo in soli tre mesi. L'azienda fondata da Elon Musk, avvantaggiandosi delle alte quotazioni di mercato, ha annunciato undi dollari, che avverrà con un'offerta "at-the-market", secondo quanto comunicato alla Sec, la Consob americana. Le risorse indubbiamente serviranno adella big di veicoli elettrici, che ha pianificato l'apertura di nuovi stabilimenti in Texas e Germania.La notizia ha messo temporaneamente sotto pressione il titolo ieri a Wall Street, facendogli avviare gli scambi a 625 dollari, per poi chiudere a 649,9 dollari in rialzo dell'1,27%. Le azioni Tesla hanno guadagnato molto quest'anno e la tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 676,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 595,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 758.Il titolo è reduce da un periodo d'oro,, accelerando in quest'ultimo periodo per effetto della sua inclusione nel