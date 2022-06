Tesla affonda dopo commenti Musk su riduzione forza lavoro

(Teleborsa) - Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street dopo che il CEO Elon Musk ha affermato di avere una "pessima sensazione" sull'economia e evidenziato il bisogno di tagliare circa il 10% del personale della multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche. L'email ai dipendenti vista da Reuters è stata inviata giovedì e intitolata "Sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo". In un'altra e-mail venerdì, Musk ha affermato che Tesla ridurrà l'organico salariato del 10%, poiché è ha un "eccesso di personale in molte aree". Ma "il personale orario aumenterà", ha detto. "Nota, questo non si applica a chiunque stia effettivamente costruendo automobili, pacchi batteria o installando potenza solare", ha scritto Musk.

I commenti di Musk hanno stupito anche gli analisti che seguono la società, tanto più che Tesla non aveva segnalato un rallentamento del suo business, aveva avviato due nuovi stabilimenti di assemblaggio di veicoli e comunicato un volume di vendite globali record nell'ultimo trimestre. Le parole del CEO sono "una sorpresa per noi dato il significativo percorso di crescita/espansione in vista di Tesla", ha scritto in una nota Dan Levy, analista di Credit Suisse.

"Se la più grande azienda di veicoli elettrici del mondo mette in guardia sull'occupazione e sull'economia, gli investitori dovrebbero riconsiderare le loro previsioni sui margini e sulla crescita dei profitti", ha affermato Adam Jonas, analista di Morgan Stanley, citando il lockdown di Shanghai, l'aumento dei costi delle materie prime delle batterie e altri fattori.

In discesa Tesla Motors, che si attesta a 703, con un calo del 9,29%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 688,8 e successiva a 674,6. Resistenza a 730,3.