Tesco vede cambiamento comportamento clienti per inflazione

(Teleborsa) - Tesco, la più grande catena di supermercati della Gran Bretagna, ha confermato la guidance per l'esercizio in corso, nonostante vendite sottostanti in calo nel trimestre al 28 maggio 2022. Le vendite underlying nel Regno Unito sono diminuite dell'1,5% nel periodo a 9.879 milioni di sterline nel periodo, quelle in Irlanda del 2,4% a 612 milioni di sterline, mentre quelle della controllata Booker (grossista di servizi di ristorazione) sono aumentate del 19,4% a 2.105 milioni di sterline.



"Sebbene sia difficile separarle dall'impatto significativo del superamento dei lockdown dello scorso anno, stiamo vedendo alcune prime indicazioni di un cambiamento del comportamento dei clienti a causa del contesto inflazionistico - ha commentato il CEO Ken Murphy - I clienti stanno affrontando aumenti senza precedenti del costo della vita ed è quindi ancora più importante collaborare con i nostri partner fornitori per mitigare il più possibile l'inflazione".