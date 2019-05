Tesco pensa a vendita il portafoglio ipotecario

(Teleborsa) - Tesco ha annunciato l'intenzione di vendere il proprio portafoglio ipotecario del suo branch bancario, che ha cessato di erogare nuovi mutui ipotecari. La ragione di questa decisione deve ricollegarsi alle critiche condizioni in cui imperversa il settore di riferimento.



"Negli ultimi anni, le difficoltà incontrate sul mercato hanno limitato le opportunità di crescita redditizia", ha dichiarato l'amministratore delegato della Tesco Bank Gerry Mallon.



In particolar modo, pesa in questo periodo la commistione tra l'incertezza sulla Brexit, che ha impedito aumenti dei tassi d'interesse che avrebbero potuto aumentare i margini dei prestiti, e l'eccesso di nuove banche che hanno incrementato l'offerta di mutui.



Tesco Bank ha offerto mutui dal 2012 e attualmente serve oltre 23.000 clienti con saldi di prestiti totali per 3,7 miliardi di sterline.









