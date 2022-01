Tesco e M&S aumentano outlook su forti vendite natalizie

(Teleborsa) - Tesco, la più grande catena di supermercati della Gran Bretagna, e Marks & Spencer (M&S), multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio, hanno aumentato l'outlook sugli utili dopo un forte periodo di vendite natalizie. Tesco ora prevede un profitto operativo retail per l'intero anno 2021-22 "leggermente al di sopra" della parte alta della sua precedente guidance di 2,5-2,6 miliardi di sterline. M&S stima ora un profitto per l'intero anno fiscale, prima delle tasse e delle voci rettificate, di almeno 500 milioni di sterline.

"Nonostante le crescenti pressioni sui costi e le sfide della catena di approvvigionamento nel settore, abbiamo continuato a investire per proteggere la disponibilità dei prodotti e offerto la nostra gamma festiva più forte di sempre", ha commentato il CEO di Tesco Ken Murphy. "Abbigliamento e casa hanno registrato una crescita per il secondo trimestre consecutivo, supportate da una solida crescita delle vendite online e a prezzo pieno. Il cibo ha mantenuto il suo slancio, sovraperformando il mercato sia in 12 che in 24 mesi", ha affermato il CEO di M&S Steve Rowe, aggiungendo che il mercato continua ad essere influenzato da venti contrari.

Il mercato non ha comunque premiato i due titoli, a causa delle pressioni inflazionistiche sempre più forti, che potrebbero portare le società ad aumentare i prezzi finali nei prossimi mesi. Si muove al ribasso Tesco con i prezzi allineati a 288,3 per una discesa dell'1,37%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 284,7 e successiva a 281,1. Resistenza a 290,6. Peggiora la performance di Marks And Spencer, con un ribasso del 5,79%, portandosi a 238,4. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 233,4 e successiva 228,5. Resistenza a 245,6.