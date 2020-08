Tesco annuncia 16mila assunzioni a tempo indeterminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la più grande catena britannica di supermercati, che ha annunciato la creazione di, in aggiunta ai 4.000 già creati dall'inizio della pandemia.La decisione è da imputare all'impennata degli affari sul canale online, che ha registrato una crescita esponenziale proprio a causa del Covid-19.Le posizioni ricercate comprendono circadegli ordini e, oltre a una varietà di altri ruoli nei punti vendita e nei centri di distribuzione.Testo conta che la maggior parte di queste posizioni venga ricoperta da chi è entrato su base temporanea all'inizio della pandemiaed ora intende rimanere in via permanente."Dall'inizio della pandemia - sottolinea il Ceo Jason Tarry - i nostri colleghi ci hanno consentito a più che raddoppiare la nostra capacità online, offrendo un servizio in sicurezza a quasi 1,5 milioni di clienti ogni settimana e dando la priorità ai clienti più vulnerabili per garantire che ottengano il cibo di cui hanno bisogno".