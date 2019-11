​Terzo Valico, De Micheli sblocca i lavori: arriva Mauceri

Ultimo aggiornamento: 19:14

Sbloccati i lavori per il Terzo valico. A farlo è stata ieri la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli che, dopo una lunga impasse legata all’era Toninelli, ha indicato, secondo quanto appreso dal Messaggero, in Calogero Mauceri il commissario incaricato di portare a termine l’opera. Fondamentale, come noto, per rilanciare Genova.Il Terzo valico di fatto cambierà la logistica italiana, dando prospettive di crescita all’intero sistema del trasporto delle merci del Paese e permettendo all’Italia di competere con infrastrutture all’avanguardia del Nord Europa. Sviluppando tutto il nodo di Genova. Ad oggi è stato realizzato circa il 40% dello scavo» delle gallerie, ma resta da terminare il collegamento del valico al nodo ferroviario della città ligure. Il tratto, cioè, che lo unisce alle banchine e all’immediato retroporto.A luglio l’allora ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, per sciogliere l’impasse aveva proposto, al premier Giuseppe Conte, Marco Rettighieri quale commissario di governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo valico e il porto della Lanterna. Subito arrivò l’ok della Regione Liguria. Poi però con la caduta agostana dell’esecutivo gialloverde, tutto si è bloccato e la nomina di Rettighieri a commissario governativo non è stata ratificata. Spetterà adesso a Mauceri portare a termine l’ultimo miglio.