Terzo settore, Catalfo: pubblicato in Gazzetta DPCM su 5 per mille

(Teleborsa) - "Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sul 5 per mille".



Lo scrive su Twitter il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo che parla di " un altro importante traguardo sul cammino della riforma del Terzo Settore che il Ministero del Lavoro sta portando avanti, all'insegna della semplificazione delle procedure e della trasparenza sull'uso delle risorse".



Nei giorni scorsi il Ministro aveva annunciato che "entro ottobre verrà convocato il Consiglio nazionale del Terzo Settore dove saranno esaminati gli schemi di alcuni provvedimenti attuativi della riforma. "Considero strategico – aveva spiegato Catalfo in un'intervista a Il Corriere della Sera – lo sviluppo dell'economia sociale.



