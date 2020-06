Terzo Settore, Catalfo accelera su riforma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questa mattina ho partecipatodelper fare il punto sulleche il Governo ha predisposto per sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e più in generale tutti gli enti no-profit che hanno fornito un importante contributo ai cittadini durante l'emergenza coronavirus, e per delineare insiemLo ha scritto su Facebook il Ministro del Lavoroche fissa i prossimi obiettivi rivendicando l'azione dell'esecutivo.A partire dal decreto Cura Italia - scrive Catalfo - le misure per gli enti del Terzo Settore fortemente volute e promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state molteplici: estensione dell'accesso alla cassa integrazione in deroga, sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, solo per citarne alcune.Non solo. "Con ilabbiamo introdotto un pacchetto dicon il quale abbiamo voluto lanciare un preciso messaggio: l'Italia può rialzarsi anche garantendo il necessario sostegno a tutti quei soggetti che svolgono attività di interesse generale non in forma di impresa, e come tali, sono meritevoli di tutela. In quest'ottica va lettcompresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non operano in regime d'impresa, di disposizioni originariamente previste per le imprese, come i crediti d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, allper l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale".Poi, Catalfo anticipa i prossimi passi. "Adesso il nostro impegno è rivolto a completare l'attuazione della riforma del Terzo Settore. Decreto sul funzionamento del Registro Unico Nazionale, disciplina dei controlli sull'impresa sociale, linee guida sulla raccolta fondi e quelle sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti dell'impresa sociale:Continuiamo a lavorare per assicurare al Terzo Settore unnel piano di rilancio del nostro Paese".