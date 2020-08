Terzo lancio di successo di Ariane 5 nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In attesa di avviare la campagna di lancio del piccolo vettoreregistra un nuovo successo con il terzo lancio del 2020 didal centro spaziale della Guyana francese. Nella notte del 15 agosto, il lanciatore europeo, che utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio, ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti per le telecomunicazioni a servizio della giapponesee degli operatori statunitensi IIl satellite, realizzato dalla società americana Maxar Technologies, verrà utilizzato per trasmettere segnali televisivi in ultra-alta definizione (UHD, 4K e 8K) i tutto il Giappone, mentre ilcoprirà la distribuzione/trasmissione video UHD in Nord America. Parte del payload anche il MEV-2 (Mission Extension Vehicle), un veicolo di manutenzione satellitare altamente innovativo progettato per attraccare ai satelliti in orbita per fornire servizi di estensione della vita utile.