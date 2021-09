Terziario USA, anche l'ISM non-manifatturiero si indebolisce

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il settore terziario americano si indebolisce ad agosto, secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi. Una indicazione in linea con quella del PMI dei servizi.



L'ISM non manifatturiero si è portato a 61,7 punti dai 64,1 punti del mese precedente, ma supera leggermente le attese del mercato a 61,5 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.



Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale è salita a 601 punti dai 67 del mese precedente (inferiore ai 62,8 punti attesi dagli analisti) e quella sugli ordini è calata a 63,2 da 63,7. Quella dell'occupazione è passata a 53,7 punti da 53,8, mentre la componente sui prezzi si è attestata a 75,4 da 82,3.



(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)