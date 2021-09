Terza dose vaccino, al via da oggi in Italia

2 Minuti di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:00







(Teleborsa) - Mentre la curva dei contagi è sotto controllo, parte oggi in Italia con le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti fragili e a rischio, circa tre milioni di pazienti.







In occasione della campagna, il Commissario per l'emergenza generale Figliuolo si è recato all'Hub vaccinale di Villorba in provincia di Treviso accolto dal Presidente della Regione Luca Zaia e dall'assessore alla salute del Veneto Manuela LanZarin, alla presenza di numerose autorità. "Oggi siamo a 41 milioni di italiani vaccinabili che si sono vaccinati. Quindi, siamo a circa il 76% degli over 12" ha detto. "Come dice Mattarella, si tratta di un dovere civico e morale per mettere in salvo chi è intorno a noi. Non si può essere egoisti e in questo i giovani ci hanno dato una grande lezione, visto che la platea 20-29 anni è quella che più velocemente è corsa in massa a vaccinarsi".



Temporeggia, invece, sulla possibilità di allargare la platea delle terze dosi anche alle altre categorie: "aspettiamo cosa dice la comunità scientifica. Nei prossimi giorni si darà presumibilmente il via libera per le Rsa, gli over 80 e i sanitari che sono in prima linea".



"Da oggi in tutta Italia si inizia a somministrare la dose aggiuntiva alle persone più fragili", ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza parlando di "importante passo avanti per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole. Ancora una volta grazie a tutto il personale sanitario".



Attesa per la giornata di oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che di fatto renderà obbligatorio il greenpass dal prossimo 15 ottobre coinvolgendo una platea di circa 23 milioni di lavoratori.



(Foto: EPA/Biontech)