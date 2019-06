Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 a Colonna vicino Roma: paura, danni lievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unadi magnitudoè stata registrata alle porte di. L'epicentro è stato localizzato a, 18 km a sud-est dellaI comuni interessati dal sisma, oltre aA Colonna sono in corso, a quanto si apprende, verifiche da parte della Protezione Civile visto cheAl momento non risultanotanta però ladove la scossa,è stata avvertita soprattutto nei quadranti Est e Sud. La circolazione dellaTante le chiamate al Numero di- anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino - alla ricerca di"Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti.". Così il sindaco di Colonna, Fausto Giuliani.