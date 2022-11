Terremoto Marche, è la scossa più forte nell'area da 100 anni

(Teleborsa) - "Alcune di queste repliche potrebbero essere risentite dalla popolazione, specie quella residente lungo la costa, senza escludere altri eventi di altrettanta entità, anche se al momento è impossibile fare previsioni". E' quanto spiega la Regione Marche dopo la scossa avvertita nel centro Italia questa mattina alle 7.07 di magnitudo, 5,7 ed epicentro sulla costa pesarese a una profondità didadache è stato sentito anche afino ale in, data del terremoto di Senigallia di magnitudo 5.8. Lo rileva l'Ingv. Dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi si nota che in questa area è presente un'attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno delcon terremoti di magnitudo fino a. Lo dice il direttore dell'Usr (Ufficio scolastico regionale) Marco Ugo Filisetti che parla disul territorio regionale."Nell'immediatezza dell'evento abbiamo provveduto a istituire un punto unico di accesso dei dati, dove far affluire tutte le informazioni sulle conseguenze del fenomeno" provenienti da "Comuni, Province, e Protezione civile", come "ordinanze di chiusura dei sindaci" e anche le eventuali "difficoltà di trasporto", e "dal quale informare tutte le nostre istituzioni scolastiche". "Le strutture risultano sostanzialmente agibili, salvo qualche particolare situazione.Intanto, ancheLo fa sapere, in una nota ripresa dal Sir, il presidente Conferenza episcopale marchigiana (Cem), mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.