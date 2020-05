Terremoto a Roma, scossa di magnitudo 3,3 all'alba

(Teleborsa) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato Roma alle 5,03 del mattino. Il sisma è stato avvertito in tutta la Capitale e nei centri della provincia. In particolare, a Guidonia Montecelio, Tivoli e Monterotondo dove molte persone sono scese in strada.



L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri, a 5 chilometri da Fonte Nuova e 11 chilometri a nordest della città.



Non si segnalano danni a persone o cose secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco.



