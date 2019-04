TerniEnergia, Softeco entra nel settore dei veicoli a guida autonoma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Costante l'impegno di TerniEnergia nello sviluppo di soluzioni innovative in ambiti tecnologici emergenti come quello dell'Automous Driving., digital company del Gruppo, coordinerà il progetto "" sulle auto e i veicoli a guida autonoma.La visione del progetto, finanziato della Commissione Europea, è quella di aumentare la sicurezza, la fiducia e l'accettazione dei veicoli a guida autonoma, contribuendo ad affrontare le sfide tecnologiche e gli scenari di applicazione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare.Trustonomy - un neologismo nato dalla combinazione delle parole Trust, fiducia, e Autonomy, autonoma -Il progetto Trustonomy, che porterà gli esperti del settore e i comuni cittadini a lavorare in stretta collaborazione, indagherà, verificherà e valuterà comparativamente, in termini di prestazioni, etica e accettabilità, diverse tecnologie e approcci pertinenti in una varietà di scenari di guida autonoma e di real time innovation, coprendo diversi tipi di utenti (in termini di età, sesso, esperienza di guida, ecc.), modalità di trasporto su strada (auto private, camion, autobus), livelli di automazione (L3 - L5), condizioni di guida, ecc.Il Consorzio vede la partecipazione, oltre che della stessa digital company del Gruppo, di partner industriali come Intrasoft (LUX), Vodafone Innovus (GRE), Solaris (POL) e Scania (ITA), di centri di ricerca come ITS (POL), IFSTTAR (FRA) e CSIC (SPA), di Università come quelle di Leeds (UK) e Patrasso (GRE), di piccole e medie imprese come Aitek (ITA), Catalink (CYP), Robocar e Škoda - Scuola diGuida Sicura (POL) e, infine, di organizzazioni no-profit come Työtehoseura (FIN) e TTS Italia (ITA).