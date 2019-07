Ternienergia si aggiudica commessa con ENAV per analisi consumi energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TerniEnergia, mediante la digital company del Gruppo Softeco, ha, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, per ladedicata all'dei singoli siti in cui l'a viene consegnata al cliente (POD) e di quelli di costo connessi al contratto stipulato con i fornitori di energia.Obiettivo della fornitura è quello di garantire al settore di energy management dell'Ente un, in grado die di promuovere azioni volte all'A questo proposito, Softeco implementerà unadella soluzione Energy Retail, concepita espressamente per gli Energy Manager, per consentire ed ottimizzare l'analisi dei consumi e dei costi sostenuti per l'energia. Il modulo(EDM) consente, infatti, l'analisi dei consumi di tutte le utenze comprese nella fornitura tramite l'acquisizione dei dati sia dal misuratore fiscale che da altri misuratori eventualmente presenti nelle diverse derivazioni dell'impianto. È possibile inoltre ricalcolare il valore delle diverse componenti della fornitura e confrontarle con quelle presenti nella fattura ricevuta dal fornitore.Softeco fornirà, in particolare,, il servizio di back-up dei dati, la connettività, il servizio di gestione sistemistica e il servizio di help-desk.