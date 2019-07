TerniEnergia, digital company Softeco consolida partnership con ATM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TerniEnergia al servizio dei trasporti milanesi. La smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo, comunica che(Azienda Trasporti Milanese) ha integrato nella App ufficiale per muoversi a Milano alcuni importanti aggiornamenti della piattaforma tecnologicasviluppata dalla digital company del Gruppo,, attivo dal 2010 in 15 quartieri dell'area urbana milanese. Grazie agli sviluppi realizzati nell'ambito della partnership, il servizio è stato recentemente potenziato dall'azienda di mobilità tramite l'integrazione di nuove funzionalità di prenotazione nell'App. Questa nuova possibilità contribuisce a facilitare ancor più l'accesso al servizio, offrendo a chi si muove nelle aree del Radiobus una modalità semplice e immediata per prenotare una corsa, ricevere una conferma della prenotazione e monitorare lo stato delle proprie richieste.. Grazie ai suoi algoritmi di ottimizzazione integrati, il sistema permette di creare corse dinamiche e percorsi minimi per soddisfare le richieste degli utenti con servizi personalizzati e di qualità, contribuendo alla riduzione degli spostamenti e favorendo la diminuzione del traffico e dell'inquinamento ad esso associato.