TerniEnergia, contratto con Buttol per cessione impianto Calimera

(Teleborsa) - TerniEnergia ha sottoscritto un contratto preliminare per la cessione a, società operativa nel settore dei servizi ambientali di elevata qualità attraverso un percorso di sviluppo sostenibile,, proprietaria dell'impianto di biodigestione e produzione di biometano in costruzione di, dei terreni oggetto dell'intervento e delle relative autorizzazioni edilizie ed ambientali., mentre la transazione prevede il versamento da parte dell'Acquirente di una caparra di Euro 50 mila alla sottoscrizione del contratto preliminare e di un ulteriore acconto prezzo, pari a Euro 0,3 milioni da versare in un conto fiduciario, alla data del 20 Gennaio 2020., è soggetto alla condizione sospensiva di positiva conclusione degli adempimenti per l'inserimento della transazione nel Piano di Risanamento e Rilancio di TerniEnergia.Si ricorda che il 18 dicembre 2019, come comunicato in pari data, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha concesso una proroga di 20 mesi del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale avente ad oggetto "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)" per l'impianto di biodigestione e compostaggio e produzione di biometano di Calimera (LE).