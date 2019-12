TerniEnergia annuncia closing vendita ultima tranche di 2 impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - TerniEnergia annuncia il closing della cessione dell'ultima tranche di 2 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a circa 1 MW, parte di un portafoglio di 22 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 19,3 MW oggetto di contratti preliminari.



Gli impianti sono stati ceduti alla società veicolo Italia T1 Roncolo, facente capo a Mareccio Energia, piattaforma di gggregazione di impianti fotovoltaici in Italia di un primario fondo d'investimento, in partnership con lo sponsor LCF Alliance.



In particolare, è stata ceduta la società Guglionesi, JV paritetica tra TerniEnergia e Sifip, ad un prezzo di circa 0,9 milioni di euro. L'operazione prevede anche l'assunzione di debiti finanziari legati agli impianti per 1,8 milioni circa.







(Foto: American Public Power Association on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA