TerniEnergia, alleanza strategica Softeco-Ailux per piattaforma LIBRAX

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia che la digital company controllataha sottoscritto un, digital connection company, perper i servizi di aggregazione di(UVAM).L', che ha unaprevede la realizzazione e commercializzazione di una(UVAM) denominata, per partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) del Sistema Elettrico come previsto dai progetti pilota di Terna.La partnership consentirà di valorizzare il know-how di due realtà leader nei propri mercati di riferimento: Softeco nello sviluppo di tecnologie ICT e di soluzioni hardware e software per la digital energy e Ailux nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sulla maggior parte delle tecnologie di comunicazione digitale.LIBRAX sarà rivolta allo sviluppo di un nuovo segmento di mercato formato, tra gli altri, da potenziali clienti come società di servizi a operatori del mercato, utilities, trader, gestori/operatori di siti di produzione o consumo, società consortili di acquisto, vendita e rivendita.La soluzione potrà essere fornita sia come installazione in house che come servizio.