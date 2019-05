TerniEnergia, accordo per cessione maxi pacchetto impianti fotovoltaici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società attiva nelle rinnovabili le cui azioni oggi erano sospese in Borsa in attesa di nota, ha annunciato laa Italia T1 Roncolo S.r.l., in partnership con LCF Alliance. Un'operaizone che si pone in linea con il piano di risanamento e rilancio della società.La vendita avviene per un, corrispondente all'Equity value determinato alla data di riferimento del 30 giugno 2018 (Enterprise value complessivo al 30/06/2018 pari a Euro 59 milioni circa). Un corrispettivo pari Euro 0,5 milioni circa (corrispondenti al 50% dell'Equity value di una Joint Venture) sarà corrisposto al socio della società veicolo proprietaria di 2 impianti. Inoltre, Euro 4,5 milioni circa saranno corrisposti alle 2 JV proprietarie di 3 impianti per il conferimento del ramo d'azienda in 2 Newco.L'accordo prevede che ildell'operazione di cessione degli asset avvengae che questa avvenga, nelle quali confluirà parte del portafoglio di asset composto complessivamente da 19 impianti. In aggiunta, l'accordo prevede che la cessione di ulteriori 3 società titolari di altrettanti impianti fotovoltaici su serra di complessivi 4,6 MW, ad un prezzo complessivo di 3,3 milioni e con l'assunzione di debito finanziario per 9,4 milioni, sia subordinata all'accordo sulla gestione dei contenziosi in corso.Parte del prezzo di acquisto, pari a Euro 2,5 milioni, verrà versato su un conto Escrow a titolo di garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni di indennizzo del Venditore. La transazione prevededa parte dell'acquirente diegati agli impianti per Euro 43,3 milioni circa, di cui Euro 6,9 milioni circa relativi alle società in Joint Venture.TerniEnergia continuerà a gestire le attività di O&M sugli impianti oggetto dell'operazione per un periodo di tre anni.Ilquotato in Borsa era tin attesa di nota. Borsa Italiana ha comunicato i nuovi orari di negoziazione, disponendo che resti