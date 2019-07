Terna, utile e ricavi in aumento nel semestre

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricavi in crescita per Terna che chiude il primo semestre 2019 a quota 1.097,8 milioni, registrando un aumento di 35 milioni (+3,3%) rispetto al corrispondente periodo del 2018.Il margine operativo lordo (ebitda) del periodo si attesta a 846,2 milioni, in crescita del 3,8% rispetto ai 814,9 milioni di euro ottenuti nel primo semestre 2018.L'utile netto di gruppo si attesta a 366,6 milioni, in crescita di 6,4 milioni rispetto ai 360,2 milioni del primo semestre del 2018.La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2019 registra un patrimonio netto di gruppo di 3.963,8 milioni di euro in contrazione se paragonato ai 4.019,2 milioni al 31 dicembre 2018, così come l'indebitamento finanziario netto, che si attesta a 8.293,5 milioni, rispetto ai 7.899,4 milioni.«I risultati del primo semestre confermano la solidità delle azioni manageriali intraprese, con redditività e investimenti in significativa accelerazione, a sostegno del processo di decarbonizzazione già avviato dal Paese. L'incremento della redditività - dichiara Luigi Ferraris, amministratore delegato di Terna - il mantenimento di soddisfacenti livelli di efficienza e i maggiori investimenti ci consentono di guardare con fiducia al perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Strategico che coniugano crescita e generazione di valore per i nostri azionisti».