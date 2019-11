Terna sigla accordo con BEI per finanziare investimenti su rete elettrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- Banca Europea per gli Investimenti, per undi euro a sostegno di investimenti per migliorare l'affidabilità e la qualità della. Con questa operazione salgono a 2,15 miliardi i finanziamenti complessivi concessi dalla BEI alla società che gestisce l'infrastruttura.Per la prima volta, il finanziamento èe consiste nella sostituzione di asset e singoli componenti con modalità ecocompatibili.Il prestito è caratterizzato darispetto a quelli di mercato. L'accordo prevede l'erogazione di, ognuna con durata pari a circaLa prima con erogazione prevista aper un ammontare dii di euro a tasso fisso pari a 0,717%; la seconda, con erogazione prevista aper un ammontare didi euro, con tasso fisso pari a 0,78%."Questa operazionedell'Unione europea nel settore cruciale dellee rafforza ulteriormente la proficua collaborazione con Terna", afferma, Vice-Presidente della BEI, ricordando che la Banca è stata al fianco di Terna nei principali piani di investimento per l'ammodernamento e lo sviluppo del network, come nel caso dell', che definisce"Il contributo che la Banca Europea per gli Investimenti offre per migliorare l'affidabilità e la qualità della rete elettrica è per noi molto importante. L'sulla rete di trasmissione nazionale, ain atto nel Paese, ci consente di guardare con fiducia verso un mercato elettrico integrato sempre più sicuro, efficiente e sostenibile" ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.