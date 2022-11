Terna, Scornajenchi: debito sotto controllo, struttura solida e diversificata

(Teleborsa) - "". È il messaggio lanciato dadella società, durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi 2022. "Vediamo tassi di interesse in crescita e ci aspettiamo ulteriori passi da parte dalle banche centrali, ma dovremo analizzare cosa succede; in ogni caso, siamo consapevoli di essere in uno scenario complesso ma", ha spiegato.Il CFO ha ricordato che, di recente, la società ha sottoscrittoper un ammontare complessivo di 600 milioni di euro e un contratto diper un ammontare complessivo pari a 1,9 miliardi di euro a sostegno del progetto Tyrrhenian Link.A proposito del Tyrrhenian Link, il manager ha detto che "ilcon le tappe pianificate".Commentando l'importante finanziamento ricevuto dalla BEI, Scornajenchi ha detto che questo strumento rafforza ulteriormente la "" della società.Sollecitato dagli analisti sulla sostenibilità del debito, il CFO ha aggiunto: "I tassi possono aumentare, ma. Abbiamo appena concluso un finanziamento per cui siamo estremamente felici e su cui il team ha fatto un gran lavoro. Continueremo anche in futuro a perseguire le migliore condizioni, in base a quelle che sono le condizioni di mercato di volta in volta".Sul fronte della, ha ricordato che il CdA ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2022 pari a 10,61 centesimi di euro per azione, in crescita dell'8% rispetto all'esercizio precedente, in linea con la Dividend Policy già comunicata al mercato.