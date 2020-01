Terna sigla protocollo d'intesa con 11 associazioni dei consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terna e 11 Associazioni dei Consumatori hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le parti rispetto alle attività che il gruppo Terna svolge come operatore del sistema elettrico, con particolare attenzione al perseguimento degli obiettivi di sicurezza ed efficienza del servizio elettrico.Il Protocollo è stato sottoscritto da Luigi Ferraris, amministratore delegato della società, e dai rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori e Udicon. La firma del protocollo dà il via all’istituzione di un tavolo permanente di collaborazione tra Terna e le Associazioni: il “Cantiere dei Consumatori”, che sarà composto dai rappresentanti delle parti.Terna e le associazioni dei consumatori, spiega un comunicto, si attiveranno per l’attuazione degli interventi sulla rete di trasmissione elettrica nazionale e saranno impegnate a collaborare durante il processo concertativo volto alla migliore localizzazione delle nuove infrastrutture elettriche. Al centro dell’intesa ci sono anche la condivisione di informazioni su iniziative legislative europee, nazionali, regionali e locali; la promozione di azioni di sensibilizzazione sulle tematiche della trasmissione di energia; l’avvio di un percorso di studio degli interventi sostenibili di “smartizzazione” del sistema elettrico ed energetico delle isole minori.L’accordo, inoltre, darà il via a un percorso formativo e divulgativo destinato alle associazioni dei consumatori e sviluppato congiuntamente sulle tematiche del settore elettrico. Questa collaborazione agevolerà la diffusione della cultura della transizione energetica nei confronti delle comunità locali anche attraverso iniziative di ricerca e sviluppo sostenute da contributi pubblici europei e nazionali.«La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’attenzione che Terna rivolge alle associazioni dei cittadini. Un’intensa attività di ascolto che, facendo leva sulla loro presenza capillare nel Paese, supporta la ricerca preventiva di soluzioni condivise al fine di ascoltare le richieste e i fabbisogni delle popolazioni locali», ha dichiarato Ferraris.