(Teleborsa) -: questo il titolo delorganizzato da Agici e Accenture, oggi martedì 5 marzo a Milano, presso Palazzo Clerici. Un programma moltoe numerosesul temaper dare voce ai più influenti manager del panorama societarioL'evento è anche l'occasione per consegnare i premidella Rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture: tra i vincitori di quest'annoAmministratore Delegato dial quale è stato assegnato ilper, si legge in una nota ufficiale.- "Accolgo con grande soddisfazione questo prestigioso premio - ha commentato Ferraris - che rappresenta il riconoscimento dell'impegno mio e di Terna per rendere laIl sistema elettrico rappresenta un fattore fondamentale e abilitante per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio, e dovrà essere sviluppato attraverso investimenti volti allada attuare con modalità nuove e innovative di- "Siamo protagonisti di una transizione energetica che coinvolge tutto il settore e ilè uno degli strumenti essenziali per raggiungere iha concluso.di Terna da maggio 2017.