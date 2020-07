Terna: lancia nuovo green bond per 500 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Terna ha, destinata a investitori istituzionali, per unL'emissione, che ha ottenuto, quattro volte l'offerta, e che è caratterizzata da un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's, "(P)Baa2" da Moody's e "BBB+" da Fitch e "A-" da parte di Scope.Il green bond avrà unaconed uncon uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. Pagherà una. Il, e saràrispetto al. Per il green bond sarà presentata richiesta per l'ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.L'emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, BNPP, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit nel ruolo di joint lead managers e joint bookrunners