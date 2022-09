Terna lancia nuova emissione obbligazionaria da 100 milioni

Giovedì 15 Settembre 2022, 20:30







(Teleborsa) - Terna ha lanciato un'emissione obbligazionaria single tranche in Euro, a tasso fisso, nella forma di un private placement, per un totale di 100 milioni di Euro.



L'emissione è avvenuta nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della Società, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9 miliardi, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's, "(P)Baa2" da Moody's e "A-" da Scope.



I titoli obbligazionari prevedono una durata pari a 5 anni e scadenza in data 22 settembre 2027, pagheranno una cedola annuale pari a 3,44%, saranno emessi alla pari, con uno spread di 91 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell'emissione

dei Titoli è prevista per il 22 settembre 2022.



Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati dalla Società a copertura delle esigenze del Piano Industriale e per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo, contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria di Terna. Per i Titoli, sarà presentata - al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.