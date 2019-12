Terna, al via accordi per interconnessione con Montenegro

Terna ha ceduto il 100% di Monita Interconnector, società per l'elettrodotto Italia-Montenegro, al consorzio di imprese energivore Interconnector Energy Italia per un valore di 240 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il consorzio di imprese ha poi sottoscritto accordi con Terna per la realizzazione e l'esercizio della parte privata del progetto di interconnessione elettrica in corrente continua tra i due Paesi. L'interconnessione avviene tra le

stazioni di Capagatti (Pescara) e Kotor (Montenegro) per una lunghezza complessiva di 445 Km, di cui 423 di cavo sottomarino e 22 interrato.







