Terna inaugura il primo ponte elettrico fra Italia e Balcani

(Teleborsa) -. La società di gestione della rete elettrica nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e del Presidente del Montenegro Milo Dukanovic. L'opera rappresenta, strategica in termini di sicurezza ed efficienza dei due sistemi elettrici e per l'integrazione delle fonti rinnovabili."Sono molto orgoglioso di inaugurare questa importante e innovativa infrastruttura, che costituisce uno snodo fondamentale per l'Unione Energetica Europea", ha dichiarato, aggiungendo che "l'opera costituisce un volano di sviluppo" ed è "necessaria per la crescita di un mercato elettrico integrato affidabile, efficiente e sostenibile".L'infrastruttura, per uncomplessivo stimato in circa, entreràIlche collegherà l'Italia ai Balcani, partendo dal sito diper arrivare a, rappresenta ilin alta tensione mai realizzato da Terna:sono posati sotto le acque dell'Adriatico, a una profondità massima di 1.215 metri, a cui si aggiungono 22 km di cavo interrato, 16 in Italia (dall'approdo costiero fino alla stazione di Cepagatti) e 6 in Montenegro (da Budva alla stazione di Kotor).Lesono un esempio dial vertice mondiale per le soluzioni nel campo dell'elettrotecnica, con la particolarità di avere il convertitore di elettricità più potente mai realizzato da Terna.L'elettrodotto è ildi tecnici e professionisti altamente qualificati e specializzati: ha coinvolto complessivamente(80 in Italia, il 62% delle quali abruzzesi, e 44 in Montenegro) nei cantieri avviati nel 2012. I cavi sottomarini sono stati collocati sul fondale adriatico attraverso tre distinte campagne di posa, avvenute tra il 2015 e il 2017.L'infrastruttura in corrente continua consentirà ai due Paesi di: inizialmente per una potenza di, che diventeranno successivamentequando sarà realizzato anche il secondo cavo, previsto nei prossimi anni. Ciò permetterà di, rafforzare l'affidabilità, l'efficienza, la sicurezza, ladelle reti elettriche delle due sponde adriatiche e consentirà di sfruttare pienamente il, disponibili sia in Italia che nell'area balcanica.L'interconnessione Italia-Montenegro è considerata diper l'integrazione dei mercati elettrici a livello continentale ed è stata(PCI) dalla, che nel 2008 ne ha co-finanziato gli studi di fattibilità nel quadro del programma di supporto alle infrastrutture elettriche prioritarie Trans-European Network (TEN) con la banca europea EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) che ne ha finanziato l'analisi costi-benefici lato montenegrino.Con questo progetto salgono agestite da Terna, rafforzandodella trasmissione elettrica.