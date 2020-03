Terna, Fitch conferma rating a breve e lungo termine

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine di Terna ed il rating del debito senior non garantito a BBB+, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana, ed il rating di breve termine a F2, con Outlook stabile.



La valutazione di Fitch conferma la solidità del Piano Strategico 2020-2024, che prevede 7,3 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili. Tra i fattori che hanno contribuito positivamente alla conferma del rating ci sono il contesto regolatorio equo e trasparente e la notevole capacità mostrata nel conseguimento degli obiettivi prefissati.



(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA