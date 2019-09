Terna firma accordo con Fca sulla mobilità elettrica

Ultimo aggiornamento: 17:08

Terna e Fca insieme per la mobilità elettrica. Firmato oggi a Torino dallilprevede la, come ilche permette alle vetture elettriche di interagire con la rete grazie a un'infrastruttura di ricarica "intelligente".Nel dettaglio la cooperazione tra le due società prevede la realizzazione presso la sede Terna di Torino dell'un innovativo laboratorio tecnologico che consentirà di sperimentare prestazioni e capacità delle vetture elettriche nell'erogare servizi a supporto della flessibilità e stabilizzazione dellarete elettrica, nonché la loro interazione sia monodirezionale che bidirezionale con la rete attraverso un'infrastruttura di ricarica dedicata. Sarà inoltre avviato – fanno sapere in una nota le due società – lo studio di fattibilità di una flotta dimostrativa sperimentale di vetture elettriche connesse alla rete attraverso un'infrastruttura V2g, da realizzarsi"Con questo accordo Terna conferma il ruolo centrale di innovazione e ricerca di nuove tecnologie al servizio della transizione energetica in corso. La collaborazione con un'eccellenza come Fca consente di condividere le specifiche competenze maturate per sviluppare soluzioni e nuove risorse di flessibilità necessarie per garantire un sistema elettrico sempre più sostenibile, efficiente, affidabile e sicuro" ha dichiarato"L'accordo con Terna si inserisce in una serie di iniziative avviate da Fca a supporto della mobilità elettrica" ha spiegatosottolineando come "le tecnologie vehicle-to-grid rappresentino un'opportunità per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture a vantaggio degli automobilisti, nonché una concreta possibilità per contribuire alla sostenibilità e al perfezionamento delle performance della rete elettrica".