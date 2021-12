Terna confermata nell'indice FTSE4Good: sostenibilità driver strategico

(Teleborsa) - Terna è stata riconfermata nell'indice FTSE4Good, l'indicatore attraverso il quale l'agenzia di rating FTSE Russell seleziona le migliori aziende mondiali in base a criteri di sostenibilità. Il paniere conferma dunque l'azienda guidata da Stefano Donnarumma al top della sostenibilità globale per il diciassettesimo anno consecutivo.

L'indagine si basa sulla valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende, considerando oltre 300 indicatori tra cui il cambiamento climatico, la corporate governance e il rispetto dei diritti umani.

La sostenibilità d'altronde è un driver strategico per Terna ed uno dei pilastri su cui si basa l'attività dell'azienda, confermando l'azienda quale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile e resiliente. Il 95% dei circa 9 miliardi di euro di investimenti previsti da Terna nel Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy", infatti, è per sua natura sostenibile, in base ai criteri della Tassonomia Europea. Tali investimenti sono finalizzati all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della resilienza e dell'efficienza del sistema elettrico.