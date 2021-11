Terna, Citigroup rivede il prezzo atteso

Martedì 16 Novembre 2021, 19:45







(Teleborsa) - L'Ufficio studi di Citigroup ha rivisto al rialzo il target price su Terna, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica, portandolo a 7,80 euro dai 7,70 indicati nella precedente valutazione. Gli analisti del gruppo bancario hanno comunque mantenuto il suggerimento "buy" sul titolo.



A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso per Terna, che termina la seduta segnando un calo dell'1,65%.