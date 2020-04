Terna: CDP indica nuovo CdA

(Teleborsa) - Stefano Antonio Donnarumma nuovo Amministratore Delegato di Terna, al posto di Luigi Ferraris, e Valentina Bosetti nuova Presidente della società. Cassa depositi e prestiti (CDP), in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale di Terna, ha designato la sua lista di candidati.



Nel nuovo CdA che sarà eletto dall'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 18 maggio, oltre a Donnarumma e Bosetti ci saranno Alessandra Faella, Yunpeng He, Valentina Canalini, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Antonella Baldino e Fabio Corsico.



Le liste - prosegue il comunicato - verranno presentate da CDP RETI S.p.A., società controllata da CDP e azionista diretta di Terna con una partecipazione pari al 29,851% del capitale sociale.





