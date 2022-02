Terna, avviati lavoro nuova linea Colunga-Calenzano

(Teleborsa) - Terna avvia i lavori della nuova linea elettrica Colunga-Calenzano, che attraversa Emilia-Romagna e Toscana, tra le Province di Bologna e Firenze. L'opera, destinataria di un investimento di 170 milioni di euro, e rappresenta una infrastruttura strategia, perché consentirà di migliorare significativamente la capacità di scambio tra le zone del Nord e del Centro-Nord Italia e la magliatura, aumentando l'efficienza e la sostenibilità della rete elettrica.

Si tratta di uno dei principali e più importanti progetti di sviluppo previsti dal Piano Industriale "Driving Energy" presentato dall'd Stefano Domnnarumma. Gli investimenti di Terna rappresentano anche un motore fondamentale per la crescita del sistema Paese, poichè ogni miliardo investito in infrastrutture ne genera 2-3in termini di PIL e favorisce la creazione di centinaia di posti di lavoro.

L'opera è lunga 84 km e, con più di 16 km di nuove linee interrate, genererà importanti benefici ambientali per le comunità locali. La nuova infrastruttura, infatti, verrà realizzata in sostituzione dell'attuale elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e consentirà di demolire circa 106 km di vecchie linee aeree, interessando complessivamente 12 Comuni, 9 in provincia di Bologna e 3 in provincia di Firenze. L'intervento permetterà di restituire alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio.

L'apertura dei cantieri segue la fase di attività di progettazione esecutiva appena conclusa e durerà circa 24 mesi.