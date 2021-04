30 Aprile 2021









L'assemblea ordinaria degli azionisti di Terna ha approvato oggi il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020 e deliberato, con 99,37% di voti a favore, un dividendo per l'intero esercizio 2020 pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 17,86 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 9,09 centesimi di euro già posto in pagamento dal 25 novembre 2020.

Via libera al Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della società e alla disposizione di azioni proprie per un massimo di 1,95 milioni di azioni ordinarie della società, rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni di euro. Deliberato, infine, in senso favorevole sulla prima e seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.