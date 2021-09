Termini Imerese, quale futuro? Sindacati chiedono cambio di passo

Giovedì 9 Settembre 2021, 15:00

(Teleborsa) - "Si è svolto, in presenza e in video conferenza, l'incontro sulla vertenza Blutec convocato dal Vice Ministro Todde alla presenza delle istituzioni territoriali, del Ministero del Lavoro e dei Commissari straordinari. Il Ministero ha comunicato di non aver approvato il programma concordatario presentato dai Commissari e di aver dato incarico agli stessi di procedere alla presentazione di un programma di cessione".

E' quanto dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Roberto Mastrosimone, segretario generale Fiom-Cgil Sicilia "Per quanto riguarda le unità produttive di Ingegneria Italia - aggiungono - si sta arrivando alla chiusura del percorso di cessione di Atessa e Tito Scalo e alla presentazione di un bando per Rivoli. Stessa cosa accadra' alle unità produttive di Blutec di Asti e Orbassano. La Fiom ha chiesto che sia garantita la continuità produttiva e occupazionale. Inoltre, ci dovranno essere incontri specifici nei siti". "Situazione complessa e critica è quella di Termini Imerese - proseguono -, le proposte arrivate nel mese giugno non sono state valutate come efficaci ma occorre del tempo per trovare una solida soluzione industriale che garantisca la reindustrializzazione del sito e la continuità occupazionale per tutti i lavoratori, compreso l'indotto". "Il programma di cessione darà ulteriori 24 mesi di tempo per il rilancio industriale del sito accompagnando il percorso con ammortizzatori sociali a tutela della continuità occupazionale - aggiungono i sindacalisti -. L'ulteriore tempo a disposizione deve essere impiegato al meglio, ma serve un cambio di strategia e di passo con un maggiore impegno da parte del Governo e delle Istituzioni locali a trovare una soluzione, rispettando l'impegno assunto con i lavoratori".

Il ministero, affermano il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il segretario generale di Palermo e Trapani Antonio Nobileci "ha comunicato ufficialmente l'interruzione del concordato e l'incarico all'amministrazione straordinaria di procedere alla presentazione di un programma di cessione per tutte le realtà di Blutec e Ingegneria Italia. Le otto proposte di interesse che sono state presentate nell'ultimo Bando, che riguardavano l'unità di Termini Imerese, sono state giudicate non idonee a soddisfare i requisiti necessari sia dal punto di vista finanziaria, industriale e occupazionale. La situazione che si prospetterà nel breve è la cessione del ramo Metal (Atessa), per il quale c'è già un una realtà imprenditoriale che risponde ai requisiti industriali e di salvaguardia occupazionale. Invece per i rami di Chemical, Lighting ed Engineering per il momento ci sono state alcune manifestazioni di interesse e procederanno con i bandi".

"Come Fim-Cisl abbiamo ribadito l'importanza per queste realtà di concludere positivamente le operazioni con soggetti in grado di dare la massima garanzia occupazionale e di prospettiva industriale - hanno aggiunto -. La situazione per Termini Imerese ha una condizione di criticità elevata. Il programma di cessione consentirà la possibilità di avere un ulteriore periodo di 24 mesi di Cassa Integrazione, nel mentre si dovrà procedere a trovare una soluzione industriale. Siamo fortemente preoccupati, sono passati oltre 10 anni senza trovare una soluzione concreta e positiva della vertenza".