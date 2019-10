Terminato il tavolo a Palazzo Chigi su Whirlpool, ripreso il confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È. Il Presidente del, che ha presieduto il tavolo cui ha preso parte anche il, ha riferito ai sindacati la disponibilità dell'azienda a riprendere il confronto e a sospendere la cessione di ramo della stessa fino al 31 ottobre, con il conseguente". Cosi' il leader della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza Whirlpool, riferendosi alla situazione di stallo in cui si trovano l'azienda e i suoi lavoratori.Dal Governo intanto arrivano rassicurazioni: "Noi". È quanto avrebbe detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli durante l'incontro.I sindacati intanto continuano la loro lotta per: "Un atto scorretto nei confronti del Governo, dei sindacati e dei lavoratori". Lo ha affermato il Segretario generale della Uilm-Uil, Rocco Palombella, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Bisogna riaprire il tavolo - ha detto Palombella - ma non andando a trovare partner in mezzo alla strada.".